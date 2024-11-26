Ищем опытного разработчика шаблонов писем с навыками в HTML, CSS и VML. Обязанности включают создание и оптимизацию шаблонов по макетам в Figma и PDF. Необходимы знания адаптивного дизайна и тестирования для различных почтовых клиентов. Опыт работы с инструментами, такими как Litmus, будет преимуществом.