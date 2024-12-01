Вёрстка 1 страницы, сделать сегодня до поздней ночи!

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок359 просмотров

Вёрстка 1 страницы, сегодня!

Страниц не сложная, макет в фигме - прорисован со всем адаптивом

Оплата будет производиться - делаете первые 3 блока из фигмы, показываете у Вас на сервере вносим аванс 40% далее по факту, обязательное условия когда начнете сразу дать ссылку и раз в час обновлять результат. Бюджет хороший 120$

Оставляйте, Ваш телеграмм для связи

FigmaВерстка страниц
5 месяцев назад
guest_1725624468075
8 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Мариам
 
34 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
5 месяцев назад
Влад
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Богдан
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
11 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Алексей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Жалгас
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
21 час назад
19 отзывов
5 месяцев назад
Ярослав
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
63 отзыва
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
11 часов назад
54 отзыва
5 месяцев назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Осман
 
28 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
11 часов назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Павел
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Максим
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
15 часов назад
60 отзывов
5 месяцев назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
120 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Ариф
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
20 отзывов
5 месяцев назад