Вёрстка 1 страницы, сегодня!

Страниц не сложная, макет в фигме - прорисован со всем адаптивом

Оплата будет производиться - делаете первые 3 блока из фигмы, показываете у Вас на сервере вносим аванс 40% далее по факту, обязательное условия когда начнете сразу дать ссылку и раз в час обновлять результат. Бюджет хороший 120$

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