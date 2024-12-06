Верстка макета на чистом HTML, CSS, Js

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок83 просмотра

Мне нужно реализовать верстку макета

https://www.figma.com/design/R3iRI1SwGgolC8MYcmJn85/Yoga---Landing-Page-Design-%7C-%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-(Community)?node-id=0-1&node-type=canvas&t=voIUiV5wb7yaT7tZ-0

Верстка должна быть чистом HTML, CSS, Js. И она должна отображаться на всех устройствах

Не допускать никаких подключений сторонних скриптом и т.п.

Видео будет запускаться по кнопке Play. Это ролики с длительностью 1мин.-1мин40сек.

От Вас цена и стоимость

CSSFigmaHTMLJavaScriptВерстка лендингов
5 месяцев назад
andrey_710
Андрей 
56 лет
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Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

KonstantinGV
Константин 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
$40
4 дня
Качественная работа. Человек компетентен в верстке. Профессионал. На вопросы предоставил детальную консультацию. После общения не было сомнений в выборе его как исполнителя. Верстку, что заказывал до этого, то она далека до понятия адаптивная и резиновая. А он показал идеальное качество адаптивности и гибкости. По приемлемой цене сделал даже больше чем было заявлено в ТЗ. С уверенностью рекомендую на 100%. Спасибо еще раз за работу. Обращусь при возможности еще.
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