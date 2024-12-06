Качественная работа. Человек компетентен в верстке. Профессионал. На вопросы предоставил детальную консультацию. После общения не было сомнений в выборе его как исполнителя. Верстку, что заказывал до этого, то она далека до понятия адаптивная и резиновая. А он показал идеальное качество адаптивности и гибкости. По приемлемой цене сделал даже больше чем было заявлено в ТЗ. С уверенностью рекомендую на 100%. Спасибо еще раз за работу. Обращусь при возможности еще.