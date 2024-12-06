Требуется опытный верстальщик для создания новой страницы матча на сайте анализатора спортивных событий. Необходимо сверстать адаптивную страницу по фигме, используя Tailwind CSS или Bootstrap. Важные нюансы: фиксированный первый столбец, горизонтальный скролл для остальных столбцов и переключение вкладок. Возможность дальнейшей работы по проекту.
Верстка макета на чистом HTML, CSS, Js
Мне нужно реализовать верстку макета
https://www.figma.com/design/R3iRI1SwGgolC8MYcmJn85/Yoga---Landing-Page-Design-%7C-%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-(Community)?node-id=0-1&node-type=canvas&t=voIUiV5wb7yaT7tZ-0
Верстка должна быть чистом HTML, CSS, Js. И она должна отображаться на всех устройствах
Не допускать никаких подключений сторонних скриптом и т.п.
Видео будет запускаться по кнопке Play. Это ролики с длительностью 1мин.-1мин40сек.
От Вас цена и стоимость
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется свертсать адаптивный лендинг на HTML по готовому макету Figma. Реализовать кроссбраузерность, формы опроса и обратной связи с отправкой в Telegram. Необходим качественный код и поддержка продукта. Язык сайта: английский. Доработки возможны за дополнительную плату.HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $10
Необходимо модифицировать карточку товара на платформе Тильда, добавив возможность ввода текста. Требуется написать код для реализации этой функции и предоставить пошаговую инструкцию по внедрению. Пример сайта с аналогичной функцией будет предоставлен.HTML-верстканет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется провести оптимизацию мобильной версии сайта для повышения производительности и соответствия стандартам PageSpeed Insights. Основное внимание уделить HTML-верстке, чтобы улучшить скорость загрузки и пользовательский опыт.Завершен5 месяцев назад
Требуется дизайнер-верстальщик для исправления недочетов в дизайне сайта и внедрения новых идей. Необходима верстка, корректная на всех устройствах. Знание Django и React будет плюсом. Рассматриваем долгосрочное сотрудничество (около 3 месяцев). Укажите стоимость часовой ставки.HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $120
Необходимо сверстать одну страницу по предоставленному макету из Figma с адаптивным дизайном. Срок выполнения - сегодня до поздней ночи. Оплата 120$ с авансом 40% после первых 3 блоков. Обязательна ссылка на ваш сервер для проверки и регулярные обновления результата.HTML-верстка17 заявокЗакрытнет даты
Необхідно виконати якісну HTML-верстку лендінга з інтерактивними елементами, такими як вильоти та з'явлення. Макет створено у Фігмі. Бажано підключити форму зворотного зв'язку. Для оцінки вартості та строків, надішліть приклади ваших робіт.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Необходимо сверстать лендинг и разместить его на WordPress. Сначала требуется создать десктоп-версию, затем мобильную. Включает реализацию парсера курса валют и поддержку двух языков: английского и русского. Подготовьте макет и ожидайте небольшие обновления во время работы.Завершен5 месяцев назад
- $20
Требуется реализовать валидацию форм согласно макету и отправку данных в Telegram. Необходимо также создать калькулятор. HTML-верстка выполнена, адаптация под планшеты и мобильные устройства завершена. JavaScript и CSS не должны быть минимизированы. Сроки выполнения — срочно.Завершен5 месяцев назад