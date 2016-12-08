Научить делать макет модульной картины

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка128 просмотров

Нужен человек, который раньше делал модульные картины, и который подскажет как обычную картинку подготовить для печати под модульную картину.

8 лет назад
panas123
Панасюк 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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