Нужен квалифицированный специалист в области дизайна и верстки журнала для полиграфии. Нужно сверстать для печати журнал 20 разворотов в номере, 4 номера в году. Пример дизайна и верстки, которая нравится: https://interia.jab.de/#28 Опыт обязателен. ...
Научить делать макет модульной картины
Нужен человек, который раньше делал модульные картины, и который подскажет как обычную картинку подготовить для печати под модульную картину.
Заявки фрилансеров
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