Сделать простую визитку-бирку на товар и отрисовать простой логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт19 заявок232 просмотра

Нужно сделать этикетки-визитки на товары для интернет-магазина пчелопродуктов.

Формат: стандартная двухсторонняя визитка

Ориентация: портретная

Контент: 

1 сторона:

- логотип

черновой вариант логотипа, который нужно отрисовать в стиле визитки: http://take.ms/EXEue

2 сторона:

- наименование товара

- url сайта

- номер телефона

подробности: по skype

8 лет назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров