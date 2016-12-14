Подготовить визитки к печати.

Добрый день,

Имеется готовый шаблон в .ai

Требуется подготовить макет к печати:

1. Сделать отступы по 3 мм.

2. Сделать 3 отдельных макета переда (разные имена, фамилии).

3. Визитки будут печататься с рельефом, нужно сделать отдельный Black & White файл где места, которые нужно выделить будут черные.

На выходе – 3 готовых pdf переда и 1 black&white файл с местами, которые будут рельефные.

Оплата – только Qiwi или WMR

В предложение просьба указывать – стоимость и срок.