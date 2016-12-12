Создание календаря (настенный 12 листов)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки160 просмотров

Нужно сделать календарь на 12 листов (перекидной вроде называется). Тематика - футуристическая техника советского союза с нашими девчонками в военной форме в стиле Pin UP.

Календарь не предполагается для коммерческого использования, поэтому брать можно будет любые картинки, слегка фотошопить их и все.

Роботаем пошагово. Описываю картинку, бросаю базовые материалы...а дальше как пойдет...может Вы лучше что-то найдете для ландшафта или техники...в общем гибкая работа.

Главное - техника должна выглядеть мощной с отличительной советской символикой, а девчонки - сочными)

Жду Ваших предложений

8 лет назад
guest_14675739944553
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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