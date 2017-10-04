дизайнер полиграфии
Опыт работы 10 лет. Заказы выполняю быстро с учетом всех пожеланий клиента. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.
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Портфолио
- Разработка этикетки+баннер на сайт367 просмотров
- Квартальный календарь501 просмотр
- Этикетка на сок1054 просмотра
- Визитка АН429 просмотров
- Квартальный календарь342 просмотра
- Листовка А5314 просмотров
- Папка АН336 просмотров
- Фасад ларька335 просмотров
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
6 лет назад
Отличный специалист
Ответный отзыв
спасибо за заказ, приятно было сотрудничать
$60
10 баллов
7 лет назад
Хорошо знает свою работу! Исправляет все ошибки без лишних вопросов. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
хороший заказчик, всегда на связи, правки вносит быстро и точно.
$18
9 баллов
7 лет назад
Сделано нормально и в срок, замечания принимаются, исправления вносятся без проблем. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ, приятно было вновь сотрудничать.
$20
10 баллов
8 лет назад
Все хорошо, четко и быстро, мне понравилось
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно было работать!
$3
10 баллов
8 лет назад
Отличная и быстрая работа, большое спасибо Вам!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно было работать.