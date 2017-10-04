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Светлана f_s_print

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
дизайнер полиграфии

Опыт работы 10 лет. Заказы выполняю быстро с учетом всех пожеланий клиента. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.

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Отзывы заказчиков

jenek24
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Дизайн квартального календаря
Отличный специалист
спасибо за заказ, приятно было сотрудничать
Ответный отзыв
Primu
Мурад 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Дизайн мини-каталога
Хорошо знает свою работу! Исправляет все ошибки без лишних вопросов. Всем рекомендую!
хороший заказчик, всегда на связи, правки вносит быстро и точно.
Ответный отзыв
vivarst
63 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$18
9 баллов
7 лет назад
Разработка оригинал-макета квартального календаря для компании
Сделано нормально и в срок, замечания принимаются, исправления вносятся без проблем. Спасибо.
Спасибо за заказ, приятно было вновь сотрудничать.
Ответный отзыв
seoglazov
Лариса 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Доработка листовок
Все хорошо, четко и быстро, мне понравилось
Хороший заказчик, приятно было работать!
Ответный отзыв
vinart
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Перенести макет из фотошопа в корел
Отличная и быстрая работа, большое спасибо Вам!
Хороший заказчик, приятно было работать.
Ответный отзыв
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