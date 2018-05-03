Дизайн мини-каталога

Верстка полиграфииЗавершен10 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать дизайн каталога ювелирных изделий. Примерно как хочу видеть дизайн каталога, во вложении. Дизайнерский креатив приветствуется. Производство ювелирных изделий находится в Кубачи (в интернете найдете, что ассоциируется с этим селом), поэтому фон нужен соответствующий. Обложку каталога нужно сделать на Ваш вкус.

Фотографии для каталога: https://yadi.sk/d/OqTTOpa03UcEDC

Информация по товарам: https://yadi.sk/d/ZaRhgMdR3Ud49S

Ссылки на логотип: Лого 1Лого 2

Если понадобится какая-нибудь информация, можно взять с сайта: tempo-silver.ru

Весь каталог нужно уместить в 28 страниц (14 листов) - вместе с обложкой. Размеры страницы: 20,5см x 9,5см. 

При подаче заявки, обязательно должны показать образцы Ваших выполненных работ и цену, за создание дизайна уже моего каталога.

6 лет назад
Primu
Мурад 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
f_s_print
Светлана 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$60
7 дней
Хорошо знает свою работу! Исправляет все ошибки без лишних вопросов. Всем рекомендую!
хороший заказчик, всегда на связи, правки вносит быстро и точно.
  • Похожие заказы

  • Разработать дизайн отчета

    Разработана услуга “Спортивного генетического тестирования”. По результатам тестирования люди будут получать рекомендации по выбору вида спорта и оптимальных физических нагрузок.  Результаты тестирования будут выдаваться на руки в видебумажного отчета. Необходимо разработать дизайн соответствующего бумажного отчета. Дизайн необходимо разрабатывать на ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка журнала

    Друзья, всем привет!  Необходимо на ежемесячной основе верстать журнал. Формат А4, 56 страниц.  Ищем профессионального верстальщика с адекватной ценой за услуги.  Издание деловое, ориентировано на бизнес-круги, тематическое направление- развитие горно-металлургического сектора Казахстана.  Обращаю внимание, что издание НЕ внутрикорпоративное, а ...

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать каталог с кейсами компании на основе материалов и дизайна сайт

    $100

    Необходимо сделать каталог формата ~А5, будет страниц 10-12. За основу взяв логотип и дизайн сайта, также есть общая структура и тексты. (сайт [url=http://clevermt.ru]http://clevermt.ru[/url]) В итоге должен получится каталог-презентация о нашей компании с примерами работ из портфолио ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн ежедневника для подростков

    Ежедневник, формата А5, количество страниц около 34 (из них большинство пустые), нужна нумерация страниц, разлиновка внутренних страниц (где нет текста) цветовая гамма в цвет логотипа (вышлю)  Также нужно создать уникальную обложку + минимальное оформление для внутренних ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка брошюры

    Добрый день! Нужно сверстать брошюру с правилами настольной игры,  использовать цветовое оформление и стилевые элементы игрового поля и других ее элементов.  Объем - около 20 страниц, формат А4 (для печати в типографии, под обрез и т.п.). Срок ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать макет баннера общ организации срочно 2 на 3 м

    Необходимо срочно разработать макет презентационного баннера общественной организации срочно 2 м высота на 3 м ширина Фото, картинки, лого, моет минимум инфографики, тексты  ТЗ будет или вечером около 23 - тогда сделать проект надо к 9-10 утра либо ТЗ ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Счет фактура

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста нам нужна счет фактура, в скором времени мы едем на выставку ( Мы занимаемся отшивом и реализацией) свадебных платьев. Нам необходимо сделать счет фактуру.

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад