Дизайн мини-каталога

Нужно сделать дизайн каталога ювелирных изделий. Примерно как хочу видеть дизайн каталога, во вложении. Дизайнерский креатив приветствуется. Производство ювелирных изделий находится в Кубачи (в интернете найдете, что ассоциируется с этим селом), поэтому фон нужен соответствующий. Обложку каталога нужно сделать на Ваш вкус.

Фотографии для каталога: https://yadi.sk/d/OqTTOpa03UcEDC

Информация по товарам: https://yadi.sk/d/ZaRhgMdR3Ud49S

Ссылки на логотип: Лого 1, Лого 2

Если понадобится какая-нибудь информация, можно взять с сайта: tempo-silver.ru

Весь каталог нужно уместить в 28 страниц (14 листов) - вместе с обложкой. Размеры страницы: 20,5см x 9,5см.

При подаче заявки, обязательно должны показать образцы Ваших выполненных работ и цену, за создание дизайна уже моего каталога.