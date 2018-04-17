Разработать дизайн ежедневника для подростков

нужно красиво и информативно под ключ. бюджет $10 по курсу ЦБ на каждое (всего 3-4 продкута)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ежедневник, формата А5, количество страниц около 34 (из них большинство пустые), нужна нумерация страниц, разлиновка внутренних страниц (где нет текста) цветовая гамма в цвет логотипа (вышлю)
Также нужно создать уникальную обложку + минимальное оформление для внутренних страниц
Обложка должна подходить как девочке, так и мальчику, ежедневник расчитан на подростков.
Обложка - твердый картон, предпоследняя страница из картона, на ней будут карточки, которые можно будет оторвать по выбитым точкам
Структура в Мокапсе - https://app.moqups.com/[email protected]/kQRTVzSxVo/view
Текст - в Ворде - прикреплен
Пишите бюджет и сроки
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