Разработать дизайн ежедневника для подростков

Ежедневник, формата А5, количество страниц около 34 (из них большинство пустые), нужна нумерация страниц, разлиновка внутренних страниц (где нет текста) цветовая гамма в цвет логотипа (вышлю)

Также нужно создать уникальную обложку + минимальное оформление для внутренних страниц

Обложка должна подходить как девочке, так и мальчику, ежедневник расчитан на подростков.

Обложка - твердый картон, предпоследняя страница из картона, на ней будут карточки, которые можно будет оторвать по выбитым точкам

Структура в Мокапсе - https://app.moqups.com/[email protected]/kQRTVzSxVo/view

Текст - в Ворде - прикреплен

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