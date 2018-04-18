Дизайн и верстка для полиграфии заданий для детей.

Верстка полиграфииЗавершен12 заявок704 просмотра
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Требуется иллюстратор-дизайнер для составления буклетов с заданиями для детей (типа детских журналов).

Использование стоковых картинок можно.

Нужен творческий подход, фантазия и гибкость.

6 лет назад
kykazak
Юрий 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Liu411
Юля 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Пока мы в процессе работы. Впечатления самые положительные. Работа идёт скоро, замечания устраняются оперативно. Исполнитель не выпадает, как часто бывает с другими, а всегда на связи. Дизайн соответствует тематике, всё очень красиво и аккуратно. Рекомендую.
Очень интересный заказ. Отличная постановка задачи от заказчика, постоянное общение, оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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