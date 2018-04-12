kykazak

Юрий kykazak

 
50 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Liu411
Юля 
41 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Дизайн и верстка для полиграфии заданий для детей.
Очень интересный заказ. Отличная постановка задачи от заказчика, постоянное общение, оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Пока мы в процессе работы. Впечатления самые положительные. Работа идёт скоро, замечания устраняются оперативно. Исполнитель не выпадает, как часто бывает с другими, а всегда на связи. Дизайн соответствует тематике, всё очень красиво и аккуратно. Рекомендую.
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