Требуется иллюстратор-дизайнер для составления буклетов с заданиями для детей (типа детских журналов). Использование стоковых картинок можно. Нужен творческий подход, фантазия и гибкость.
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Завершен
7 лет назад
Требуется иллюстратор-дизайнер для составления буклетов с заданиями для детей (типа детских журналов). Использование стоковых картинок можно. Нужен творческий подход, фантазия и гибкость.
Нужно написание художественных текстов для детей-дошкольников с соблюдением определённого стиля. Нужен творческий подход и опыт именно в детских текстах.
Есть дизайн. Есть ТЗ. Готовы к изменению дизайна при необходимости. Нужен интернет-магазин в короткие сроки. Ищем только свободные руки/головы! Работаем только по безопасной сделке.