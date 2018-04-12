Пока мы в процессе работы. Впечатления самые положительные. Работа идёт скоро, замечания устраняются оперативно. Исполнитель не выпадает, как часто бывает с другими, а всегда на связи. Дизайн соответствует тематике, всё очень красиво и аккуратно. Рекомендую.