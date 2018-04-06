Сайт под ключ на Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт17 заявок296 просмотров
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Есть дизайн. Есть ТЗ. 

Готовы к изменению дизайна при необходимости.

Нужен интернет-магазин в короткие сроки. 

Ищем только свободные руки/головы!

Работаем только по безопасной сделке.

OpenCart
6 лет назад
kykazak
Юрий 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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