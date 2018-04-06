Сайт под ключ на Opencart

Нужно сделать/найти/скопировать шаблон который на Bitrix и установить его на опенкарт https://optimus.aspro-demo.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн. Есть ТЗ.
Готовы к изменению дизайна при необходимости.
Нужен интернет-магазин в короткие сроки.
Ищем только свободные руки/головы!
Работаем только по безопасной сделке.
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