Цены и остатки разных магазинов Opencart

Приветствую, стоит такая задача на Opencart 2.1 в карточке товара нужно создать доп кнопочку при нажатии на которую открывалась бы таблица со списком магазинов, ценами и остатком на складе. Сайт синхронизирован с 1С.

На сайте DNS чтото похожее есть ток без цен

http://joxi.ru/YmE04DvUZyD3Rr.png

Кто готов взять,прошу написать контакты, сроки и стоимость.