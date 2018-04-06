Цены и остатки разных магазинов Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Приветствую, стоит такая задача на Opencart 2.1 в карточке товара нужно создать доп кнопочку при нажатии на которую  открывалась бы таблица со списком магазинов, ценами и остатком на складе. Сайт  синхронизирован с 1С.

На сайте DNS чтото похожее есть ток без цен

http://joxi.ru/YmE04DvUZyD3Rr.png

Кто готов взять,прошу написать контакты, сроки и стоимость.

OpenCart
6 лет назад
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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