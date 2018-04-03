Фулстэк мастер вордпресс

Интернет-магазин электроинструмента ищет команду разработчиков, которые осуществят переезд сайта с insales на opencart. Переезжаем в связи с ростом бизнеса и тем, что наши "хотелки" переросли insales. Что мы ожидаем: 1) Команду профессионалов во главе с проект-менеджером, который ...