Доработать сайт на Opencart

www.jimara.az

Сайт сверстан не полностью, необходимо будет исправитьразмер фруктов на заднем фоне (слишком крупные, не макете меньше)

Сверстать внутренние страницы. Дизайн всех страниц уже есть.

Также необходимо вставить модули оплаты, расчетаминимального заказа и корзины.

Более подробная информация возможна по скайпу