Доработать сайт на Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок168 просмотров
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www.jimara.az

Сайт сверстан не полностью, необходимо будет исправитьразмер фруктов на заднем фоне (слишком крупные, не макете меньше)

Сверстать внутренние страницы. Дизайн всех страниц уже есть.

Также необходимо вставить модули оплаты, расчетаминимального заказа и корзины.

Более подробная информация возможна по скайпу

 

OpenCart
6 лет назад
Mr_Aliyev
39 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
год назад
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