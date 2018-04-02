Переезд с insales на opencart

Интернет-магазин электроинструмента ищет команду разработчиков, которые осуществят переезд сайта с insales на opencart. Переезжаем в связи с ростом бизнеса и тем, что наши "хотелки" переросли insales.

Что мы ожидаем:

1) Команду профессионалов во главе с проект-менеджером, который сможем вместе с нами составить ТЗ для переезда, чтобы учесть все нюансы.

2) Новые свежие предложения по улучшению нашего сайта

3) Профессиональный код

4) Скорость загрузки сайта в google pagespeed выше 90, т.е. максимальная оптимизация

5) Работа с интеграцией retailcrm и 1С.

6) Работа по договору

Готовы рассмотреть все ваши предложения, стоимость часа работы договорная, мы ищем качество, скорость, умение работать с заказчиком. Обязательно присылайте примеры категорий ИМ. Кто не прислал, тех не рассматриваем.

Наш сайт можно посмотреть по адресу мастершоп.рф/