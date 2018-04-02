Переезд с insales на opencart

Нужны мелкие правки, список правок ниже: 1) [url=http://prntscr.com/j0ffkd]http://prntscr.com/j0ffkd[/url] - сделать кликабельной, должен открываться каталог 2) Убрать аксессуары с главной страницы, т.е. каталога оставить только гироскутеры 3) Добавить фильтр на главную аналогичный [url=http://prntscr.com/j0fgx1]http://prntscr.com/j0fgx1[/url],[url=http://prntscr.com/j0fh6i]http://prntscr.com/j0fh6i[/url] 4) Сделать так, что-бы отзывы на главной выводились не более 15 ...
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Интернет-магазин электроинструмента ищет команду разработчиков, которые осуществят переезд сайта с insales на opencart. Переезжаем в связи с ростом бизнеса и тем, что наши "хотелки" переросли insales.
Что мы ожидаем:
1) Команду профессионалов во главе с проект-менеджером, который сможем вместе с нами составить ТЗ для переезда, чтобы учесть все нюансы.
2) Новые свежие предложения по улучшению нашего сайта
3) Профессиональный код
4) Скорость загрузки сайта в google pagespeed выше 90, т.е. максимальная оптимизация
5) Работа с интеграцией retailcrm и 1С.
6) Работа по договору
Готовы рассмотреть все ваши предложения, стоимость часа работы договорная, мы ищем качество, скорость, умение работать с заказчиком. Обязательно присылайте примеры категорий ИМ. Кто не прислал, тех не рассматриваем.
Наш сайт можно посмотреть по адресу мастершоп.рф/
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