Переезд с insales на opencart

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка269 просмотров
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Интернет-магазин электроинструмента ищет команду разработчиков, которые осуществят переезд сайта с insales на opencart. Переезжаем в связи с ростом бизнеса и тем, что наши "хотелки" переросли insales.  

Что мы ожидаем:  

1) Команду профессионалов во главе с проект-менеджером, который сможем вместе с нами составить ТЗ для переезда, чтобы учесть все нюансы.  

2) Новые свежие предложения по улучшению нашего сайта  

3) Профессиональный код  

4) Скорость загрузки сайта в google pagespeed выше 90, т.е. максимальная оптимизация  

5) Работа с интеграцией retailcrm и 1С.  

6) Работа по договору  

Готовы рассмотреть все ваши предложения, стоимость часа работы договорная, мы ищем качество, скорость, умение работать с заказчиком. Обязательно присылайте примеры категорий ИМ. Кто не прислал, тех не рассматриваем. 

Наш сайт можно посмотреть по адресу мастершоп.рф/

OpenCart
6 лет назад
olegnevorotov
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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