Доработка Интернет-магазина на Битрикс

Привет! Нужно доработать сайт, там почти все готово, остались какие-то мелочи, но мне не хватает знаний движка и времени Есть текущий сайт: http://lesan.ru У текущего сайта есть функциональность двойных цен, на новом сайте это сделано через встроенные Акции. ...