Выполнить правки проекта на Java

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки149 просмотров
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Доработка проекта интернет-магазина по продаже автоаксесуаров для автомобилей:

1) натянуть html на главную страницу

2) настроить работу поиска

3) поправить отправку писем при создании заказа

4) добавить фильтр по цене

5) подключить пей-пал

spring framework

В заявках прошу написать когда готовы приступить и стоимость часа работы.

Полный список правок и доступ к репозиторию предоставим исполнителю

6 лет назад
ivwest
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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