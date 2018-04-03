Нужен Сайт под ключ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт паблик lazypay нужно настроить оплату не выдает товар автоматически не видит оплату вот сам сайт coupon-horse.ru Тоесть человек оплачивает нажимает кнопку проверить оплату и товар не выдает нужно немного покопаться в коде
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