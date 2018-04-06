(Интернет магазин) Готовую верстку натянуть на WordPress либо OpenCard

Доброго времени суток, имеется готовая верстка интернет магазина:

https://webbrace.ru/frontend/rpo-arsec/

Необходимо натянуть на один из движков:

WordPress

OpenCard

Техническое задание будет после 9.04, пока предлагаю ознакомится с версткой, интуитивно объем работы должен быть понятен. Нечего сверхъестественного.

Дополнительно, что необходимо будет сделать: спарсить товары с описанием, картинками,ценами, характеристиками с этого сайта: http://www.tinko.ru/

На выходе должен быть готовый к запуску интернет магазин.

Прошу указать приблизительные цены за весь объем работы.

Работа для фрилансера, не для студий. Я front-end, если сработаемся, готов отдавать заказы на back-end постоянно.