Доработка сайта на OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен7 заявок213 просмотров
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Требуется дороботка сайта на OpenCart. В том числе:

-создание расширенного личного кабинета со своей внутренеей валютой магазина; 

-пользователь должен иметь возможность покупки внутри-магазинной валюты; 

-пользователю будет начиляться определенное количество внутри-магазинной валюты за покупку того или иного товара; 

-настройка платежной системы paypal с уведомлениями пользователей о состоянии заказа;

-оптимизация сайта под мобильную версию.

OpenCart
6 лет назад
Gribadan
Илья 
31 годСША
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LiAleks
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$300
10 дней
На связи каждый день. Отчитывается сам по мере выполненных работ. Большой профессионал своего дела. Предлагает эффективные решения для нашего проекта. В плане технических способностей я более опытного не встречал. Приятен в общении. Изначально работал над не завершенным проектом другого исполнителя, в итоге практически все сам переделал без дополнительной доплаты. Бывало сидели до 10 ночи дорабатывали проект. Итог: будем работать дальше. Однозначно рекомендую.
Очень хороший Заказчик Задача не простая но поставлена чётко, приоритеты расписаны сразу, итоговые результаты которые нужны тоже. В процессе работы отвечает оперативно, к предложениям относится очень разумно. Работать с таким Заказчиком одно удовольствие Однозначно рекомендую и рад что мы познакомились Надеемся на новые обращения Уважаемый Заказчик
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