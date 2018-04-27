Доработка сайта на OpenCart

На связи каждый день. Отчитывается сам по мере выполненных работ. Большой профессионал своего дела. Предлагает эффективные решения для нашего проекта. В плане технических способностей я более опытного не встречал. Приятен в общении. Изначально работал над не завершенным проектом другого исполнителя, в итоге практически все сам переделал без дополнительной доплаты. Бывало сидели до 10 ночи дорабатывали проект. Итог: будем работать дальше. Однозначно рекомендую.