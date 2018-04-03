Gribadan

Илья Gribadan

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

LiAleks
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на OpenCart
Opencart
Второй этап сотрудничества с Ильёй оказался таким же продуктивным и позитивным как и первый Человек всегда на связи - всегда готов выслушать и понять о чем ты пишешь - готов совместно решать возникшую задачу, а не просто требовать скорого выполнения В общем работать одно сплошное позитивное удовольствие - побольше бы таких Заказчиков Очень надеюсь на новый заказ)
Все четко и быстро как всегда
Ответный отзыв
LiAleks
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на OpenCart
Opencart
Очень хороший Заказчик Задача не простая но поставлена чётко, приоритеты расписаны сразу, итоговые результаты которые нужны тоже. В процессе работы отвечает оперативно, к предложениям относится очень разумно. Работать с таким Заказчиком одно удовольствие Однозначно рекомендую и рад что мы познакомились Надеемся на новые обращения Уважаемый Заказчик
На связи каждый день. Отчитывается сам по мере выполненных работ. Большой профессионал своего дела. Предлагает эффективные решения для нашего проекта. В плане технических способностей я более опытного не встречал. Приятен в общении. Изначально работал над не завершенным проектом другого исполнителя, в итоге практически все сам переделал без дополнительной доплаты. Бывало сидели до 10 ночи дорабатывали проект. Итог: будем работать дальше. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Sergo663
Сергей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-5)
$200
2 балла
7 лет назад
Ищем разработчика сайтов на WP. Требутеся доработка и оптимизация.
WixWordPress
Фейк отзыв, человек после первых 2-х страниц должен был передать 50% предоплату которого не произошло. Ни в коем случае не рекомендую работать без предоплаты. После 2-х страниц, говорил, якобы их должен проверить кто-то другой если код чистый и т.д. - сделать предоплату и работать дальше. После всего этого пропал на несколько дней, а потом - чудо :D Я вижу такой отзыв на моем странице.
Пока не скинул деньги выходил регулярно на связь, скидывал скрины работы. Как только я скинул все (так как исполнитель не вызывал сомнений) он пропал на 3 дня полностью. Потом объявился, извинился и сказал, что доработает. Так ничего и не сделал. Последнюю неделю вообще перестал отвечать. Таким образом я потерял почти месяц и деньги. Теперь ищем нового исполнителя.
Ответный отзыв
Lubush-Golubush
Любовь 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 отзывов
$1
10 баллов
7 лет назад
SEO продвижение на территории Европы и Америки
Мы работаем с ребятами с ооогромным удовольствием! Замечательные Заказчики! Вот просто молодцы во всём, даже не хочу перечислять все плюсы сотрудничества, так как тьфу-тьфу-тьфу.))) Работаем с удовольствием!
Рекомендую. Отличная команда. Работаем 2 месяца и уже есть результаты. Всегда на связи. Полная отчетность. Будем работать и дальше.
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