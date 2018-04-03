Нужно доработать страницу корзины на сайте
- $50Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется дороботка сайта на OpenCart. В том числе: -создание расширенного личного кабинета со своей внутренеей валютой магазина; -пользователь должен иметь возможность покупки внутри-магазинной валюты; -пользователю будет начиляться определенное количество внутри-магазинной валюты за покупку ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создание магазина на платформе OpenCart. Главная страница по шаблону: https://us.shop.battle.net/en-us Страница товара по шаблону: https://us.shop.battle.net/en-us/product/hearthstone-the-witchwood Так же требуется реализовать мультиязычность и корзину в виде sidebarИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
Мы в текущий момент работаем на платформе WIX. Наш сайт: wowcarry.com Сейчас переходим на WP и нужно скопировать сайт и доработать (меню и магазин). наш сайт на WP: wowcarryshop.com Могу более подробно ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ищем SEO-оптимизатора. Интересует продвижение интернет-магазина внутриигровых услуг. Рост числа обращений в компанию путем увеличение позиций сайта по НЧ, СЧ и ВЧ запросам в Европе и США. Наш ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен7 лет назад