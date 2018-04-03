Фейк отзыв, человек после первых 2-х страниц должен был передать 50% предоплату которого не произошло. Ни в коем случае не рекомендую работать без предоплаты. После 2-х страниц, говорил, якобы их должен проверить кто-то другой если код чистый и т.д. - сделать предоплату и работать дальше. После всего этого пропал на несколько дней, а потом - чудо :D Я вижу такой отзыв на моем странице.