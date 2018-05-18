Доработка сайта на OpenCart

Второй этап сотрудничества с Ильёй оказался таким же продуктивным и позитивным как и первый Человек всегда на связи - всегда готов выслушать и понять о чем ты пишешь - готов совместно решать возникшую задачу, а не просто требовать скорого выполнения В общем работать одно сплошное позитивное удовольствие - побольше бы таких Заказчиков Очень надеюсь на новый заказ)