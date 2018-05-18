Доработка сайта на OpenCart

$50
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать страницу корзины на сайте

OpenCart
6 лет назад
Gribadan
Илья 
31 годСША
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LiAleks
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
10 дней
Все четко и быстро как всегда
Второй этап сотрудничества с Ильёй оказался таким же продуктивным и позитивным как и первый Человек всегда на связи - всегда готов выслушать и понять о чем ты пишешь - готов совместно решать возникшую задачу, а не просто требовать скорого выполнения В общем работать одно сплошное позитивное удовольствие - побольше бы таких Заказчиков Очень надеюсь на новый заказ)
  • Похожие заказы

  • Прописать шаблон для метатегов (Битрикс)

    Имеется интернет-магазин на Битриксе. Нужно прописать шаблоны метатегов Тайтл и Дескрипшн для карточек товаров, страниц категорий и страниц Производителей. Ссылка на сайт по запросу.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Изменение шаблона wordpress

    $80

    Нужен человек, обладающий знаниями html и css, способный сделать из этого макета: https://demo.micemade.com/haumea/ Приблизительно такой сайт: https://www.avilex.ru  Очень важно, что использовать нужно только те элементы и стили, которые есть в шаблоне, что одновременно упрощает задачу. Вам практически не нужно ...

    WordPress
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Прикрутить к Opencart

    $130

    Случайно удалил лендинг))  Нужно зоного его сверстать и прикрутить к opencart осталось сохранная копия в гугле и бд ))  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://telstar-18.com/ Страницы: https://yadi.sk/i/_oEZIGNI3VFfbZ https://yadi.sk/i/H7cmbkf23VFfav https://yadi.sk/i/ZzbztO3b3VFfbF https://yadi.sk/i/rIXHhRTt3VFfb9

    OpenCart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • ИМ

    Добрый день! Требуется сделать сайт (ИМ) с расширенным функционалом. Думали поднять под готовый шаблон, но автор шаблона отказался. Теперь ищем варианты. Могу отправить ТЗ, чтобы вы прикинули ну а дальше решили, использовать шаблон и выбранную CMS ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Большое количество правок для интернет-магазина с частой оплатой

    Здравствуй, уважаемый Читатель.   У нас есть интернет-магазин на движке Мегагруп: sunlashes.ru   Есть список из 35-40 правок и он постоянно пополняется.   Этот заказ надолго обеспечит тебя работой так, что непридётся каждый раз искать заказчиков. Задание среднесрочное, поэтому можно просто ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад