Прописать шаблон для метатегов (Битрикс)

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки224 просмотра
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Имеется интернет-магазин на Битриксе. Нужно прописать шаблоны метатегов Тайтл и Дескрипшн для карточек товаров, страниц категорий и страниц Производителей. Ссылка на сайт по запросу.

6 лет назад
Vikrupnov
Виктор 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
telescopus_web
Илья 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$12
1 день
Хороший программист, сделал все в течение часа. Работой полностью доволен, могу рекомендовать к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Чётка постановка задачи и быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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