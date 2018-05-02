Нужен специалист по Opencart

Есть дизайн от заказчика. Нужен Интернет магазин одежды, без особых "заморочек", [b]только на [/b][b]PrestaShop[/b] (другие варианты магазина не обсуждаются) Все стандартно - корзина, размеры, валюта (НЕ ЛОКАЛЬНЫЙ проект) Нужно натянуть дизайн на PrestaShop Допустимо или поставить свою тему, ...