Нужен специалист по Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть магазин на  opencart  - mint.by.  Требуется внести ряд правок. Например не корректно работает фильтр товаров mega filtr pro. 

OpenCart
6 лет назад
petelhby
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад