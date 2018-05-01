Необходим продающий лэндинг

Доброго времени суток!

Заказчик занимается продажей товаров. Необходимо скачать изинтернета наиболее подходящие лэндинги под определённый товар, который схож по

тематике, затем согласовать выбор с Заказчиком. Лендинги необходимоадаптировать под товары заказчика: по необходимости изменить цветовую гамму и сделать

легкий редизайн, заменить фото товара, подогнать контент под товар, сделать

описание продукта с продающим текстом (в т.ч. описать выгоды) добавить фото

составляющих компонентов товара, комментарии, схема доставки товара, контактные

данные. Полностью продуманная логика (Анимация, кнопки и т.д.), верстка, кроссбраузерность,

кроссплатформенность, всплывающие окна и страница благодарности.

Работа подразумевает творческий и мыслительныйпроцесс в максимально короткие сроки и до полного утверждения Заказчиком.

Текущий объем - два лэндига для одного того же товара, но лэндинги должны различаться

по дизайну, это необходимо для тестирования. В перспективе дальнейшее сотрудничество подругим товарам и проектам.

Сведения о товаре Заказчик сообщить дополнительно.