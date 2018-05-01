Необходим продающий лэндинг

Добрый день. 1) Необходимо доработать модуль выгрузки товаров на яндекс маркет, модуль стандартный предоставляемый самим яндекс маркетом. Заголовок товара в фиде сейчас выглядит так [code] http://www.opticstrade.ru/binokli/binokl_teatralnyi_bgc_3h25_wight_focus [/code]необходимо привести его к следующему виду [code] http://www.opticstrade.ru/binokli/binokl_teatralnyi_bgc_3h25_wight_focus?u tm_source=market.yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70 [/code] т.е. в строку урл должны добавить [code]utm_source=market.yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70[/code]где все параметры статичны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Заказчик занимается продажей товаров. Необходимо скачать изинтернета наиболее подходящие лэндинги под определённый товар, который схож по
тематике, затем согласовать выбор с Заказчиком. Лендинги необходимоадаптировать под товары заказчика: по необходимости изменить цветовую гамму и сделать
легкий редизайн, заменить фото товара, подогнать контент под товар, сделать
описание продукта с продающим текстом (в т.ч. описать выгоды) добавить фото
составляющих компонентов товара, комментарии, схема доставки товара, контактные
данные. Полностью продуманная логика (Анимация, кнопки и т.д.), верстка, кроссбраузерность,
кроссплатформенность, всплывающие окна и страница благодарности.
Работа подразумевает творческий и мыслительныйпроцесс в максимально короткие сроки и до полного утверждения Заказчиком.
Текущий объем - два лэндига для одного того же товара, но лэндинги должны различаться
по дизайну, это необходимо для тестирования. В перспективе дальнейшее сотрудничество подругим товарам и проектам.
Сведения о товаре Заказчик сообщить дополнительно.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Нужно, изменить странички местами и добавить, все в норме World press. SSL, подключение к системе оплаты и д.р. ТЗ в личку. Оплата только после внесенных изменений, на вашем хостинге. Приношу извинения, но последнее время часто стали обманывать.Завершен6 лет назад
- $20
изменить вид товарной наклодной прикрепляю файл в каком формате нужно ее сделать. ос shopos (легкая, кто шарит в опенкарте с ней разберется)Завершен6 лет назад
Создать сайт, взяв шаблон дизайна с [url=https://themeforest.net/item/anton-multi-store-responsive-html-template/21245980?s_rank=4]https://themeforest.net/item/anton-multi-store-responsive-html-template/21245980?s_rank=4[/url]. Создать структуру и функционал согласно ТЗЗавершен6 лет назад
Наполнение и оформление сайтаИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
-Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен исполнитель, который сам предложит качественное решение Функции: заказ товара одним кликом, обратный звонок, 100 товаров , категории по брендам В личку предлагайте цену и сроки, и как вы это сделаете Примеры работ очень приветствуютсяИнтернет-магазины28 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ описано в файлеИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо реализовать фильтр товаров по свойствам и цене woocomerce. Из верстки html. Не шаблон.Завершен6 лет назад
Добрый день! Требуется перенести сайт на новый хостинг из Digital Ocean в российскую зону. Сайт на Magento. Просьба указывать стоимость.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад