Необходим продающий лэндинг

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Доброго времени суток! 

Заказчик занимается продажей товаров. Необходимо скачать изинтернета наиболее подходящие лэндинги под определённый товар, который схож по

тематике, затем согласовать выбор с Заказчиком. Лендинги необходимоадаптировать под товары заказчика: по необходимости изменить цветовую гамму и сделать

легкий редизайн, заменить фото товара,  подогнать контент под товар, сделать

описание продукта с продающим текстом (в т.ч. описать выгоды) добавить фото

составляющих компонентов товара, комментарии, схема доставки товара, контактные

данные. Полностью продуманная логика (Анимация, кнопки и т.д.), верстка, кроссбраузерность,

кроссплатформенность, всплывающие окна и страница благодарности.

Работа подразумевает творческий и мыслительныйпроцесс в максимально короткие сроки и до полного утверждения Заказчиком. 

Текущий объем - два лэндига для одного того же товара, но лэндинги должны различаться

по дизайну, это необходимо для тестирования.  В перспективе дальнейшее сотрудничество подругим товарам и проектам. 

Сведения о товаре Заказчик сообщить дополнительно.

6 лет назад
MVVM
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад