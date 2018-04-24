Перенести сайт на новый хостинг

Есть сайт http://vostoktehrezerv.ru/ на системе управления hostcms В данный момент реализована уже выгрузка из 1с на сайте. Формат обмена через xml файл на сайте есть разделы "Новинки" и "Товары со скидками": [url=http://www.screencapture.ru/file/64D3Cb37]http://www.screencapture.ru/file/64D3Cb37[/url] В Новинках размещются сейчас товары которые создаются вручную, так ...