Создать сайт

Интернет-магазиныЗавершен10 заявок291 просмотр
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Требуется создать сайт по образцу (ikea-weekly.ru) c небольшой корректировкой.

6 лет назад
guest_15245412496653
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
a_k
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$170
4 дня
Работой над сайтом очень доволен,Александр Куликов толковый специалист,коммуникабельный.Рекомендую всем.
Спасибо за работу.