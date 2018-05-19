Есть сайт http://vostoktehrezerv.ru/ на системе управления hostcms В данный момент реализована уже выгрузка из 1с на сайте. Формат обмена через xml файл на сайте есть разделы "Новинки" и "Товары со скидками": [url=http://www.screencapture.ru/file/64D3Cb37]http://www.screencapture.ru/file/64D3Cb37[/url] В Новинках размещются сейчас товары которые создаются вручную, так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт по образцу (ikea-weekly.ru) c небольшой корректировкой.
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