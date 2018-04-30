Создать несколько кнопок на сайте. Залить небольшое количество товара.

$30
Интернет-магазиныЗавершен4 заявки192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно добавить 3 кнопки на главную страницу сайта, с переходом на страницу/окно с информацией после нажатия на них. Все подробности в прикрепленном задании.

Срок - 1-3 дня.

6 лет назад
Fidem_service
33 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
fr0zen4ik
31 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$30
2 дня
Сотрудничаю с Алексеем не в первый раз. Работой доволен, все выполнено отлично, и в срок. Также спасибо за инициативу- были самостоятельно выявлены и устранены неполадки на сайте. Буду обращаться к Алексею и дальше!
Ранее уже имел опыт сотрудничества с Виталием и поэтому без колебаний взял заказ. Точная постановка задач, своевременные уточнения деталей и быстрая оплата выполненного заказа - всегда приятно работать с таким заказчиком. Надеюсь на сотрудничество с Виталием в будущем и рекомендую к сотрудничеству другим.