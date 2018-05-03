Внести коррективы и доработки на сайте интернет-магазина

$82
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки194 просмотра
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Есть сайт-прототип интернет магазина на движке CMS Moguta. Сайт мой, не подряд! Заказываю работы для себя! Необходимо произвести коррективы, исправив некоторые "косяки" и ошибки по части функционала, а также добавить некоторые функции на страницы заказа и каталога. Конкретный перечень задач (их не так много) в прикрепленном файле. Могу предоставить ссылку на сайт для ознакомления, только пропишите свой ip адрес (сайт "закрыт на доработку" для адресов, не включенных в доступ ). Файлы самого сайта скину исполнителю.  Цена договорная, оплата по факту выполненной работы,  форма оплаты - по согласованию. 

6 лет назад
asatomasat
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
derzemat
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад
6 лет назад
$82
3 дня
Большое спасибо Владимиру за проделанную работу! Все оперативно, гибко, в точности так, как по техническому заданию. Нареканий нет, в будущем, если будет необходимо, уже знаю к кому обратиться. Советую данного исполнителя.
Грамотное и продуманное тз, быстрая оплата. Рекомендую.
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