Внести коррективы и доработки на сайте интернет-магазина

Есть сайт-прототип интернет магазина на движке CMS Moguta. Сайт мой, не подряд! Заказываю работы для себя! Необходимо произвести коррективы, исправив некоторые "косяки" и ошибки по части функционала, а также добавить некоторые функции на страницы заказа и каталога. Конкретный перечень задач (их не так много) в прикрепленном файле. Могу предоставить ссылку на сайт для ознакомления, только пропишите свой ip адрес (сайт "закрыт на доработку" для адресов, не включенных в доступ ). Файлы самого сайта скину исполнителю. Цена договорная, оплата по факту выполненной работы, форма оплаты - по согласованию.