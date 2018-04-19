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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН за 30к

Здравствуйте, уважаемые господа!Мы приобрели готовое решение "NEXT" от компании Аспро на 1сБитрикс, надо развернуть решение по нашему прототипу.

1. Ссылка на решение - https://next.aspro-demo.ru/

2. Прототип и дизайн готов

3. Несколько страниц что хотим получить в приложении

Сроки и стоимость оговорим, оформим как личное задание

6 лет назад
ProductWS
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад