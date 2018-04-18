Сделать интернет-магазин на готовом шаблоне CMS Magento

Есть уже существующий сайт по продажи мебели на заказ(шкафы, полки и тп) Нужно переделать его превратив в магазин на Prestashop. Присылайте ссылки на рабочие проекты с Prestashop, буду работать со специалистом у кого достаточный опыт работы. ...