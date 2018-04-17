Дизайн интернет-магазина

У товара есть разные размеры(Опции) http://prntscr.com/j4syrv Нужно. чтобы если в админке было ноль кол-во по всем размерам, а поставили НЕ ноль, то изменилась и кол-во самого товара. Можно, чтобы сумма записывалась. Если это дорого, то тогда просто ...