Доработка на Opencart

У товара есть разные размеры(Опции) http://prntscr.com/j4syrv

Нужно. чтобы если в админке было ноль кол-во по всем размерам, а поставили НЕ ноль, то изменилась и кол-во самого товара.

Можно, чтобы сумма записывалась.

Если это дорого, то тогда просто записывалась любая цифра, главное что не ноль, что товар вобще есть.

Пишите пожалуйста стоимость и сроки в обоих вариантах.