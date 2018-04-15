Доработка на Opencart

Версия Битрикс - "Малый бизнес". Лицензия приобретена. Хостинг предоставляется. - Адаптивная верстка. Имеются макеты под монитор (1920), планшет (1024), смартфон (320). http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Monitor---MMSHOPONLINE-04-06 http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Planshet---MMSHOPONLINE-04-06 http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Smartfon---MMSHOPONLINE-04-06 - Имеется верстка, но нужно ее доработать. Либо верстать заново. На Ваше усмотрение. - Доставка. Интеграция со ...
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У товара есть разные размеры(Опции) http://prntscr.com/j4syrv
Нужно. чтобы если в админке было ноль кол-во по всем размерам, а поставили НЕ ноль, то изменилась и кол-во самого товара.
Можно, чтобы сумма записывалась.
Если это дорого, то тогда просто записывалась любая цифра, главное что не ноль, что товар вобще есть.
Пишите пожалуйста стоимость и сроки в обоих вариантах.
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