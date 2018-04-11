Разработка интернет-магазина на платформе Битриск (Bitrix)

Версия Битрикс - "Малый бизнес". Лицензия приобретена. Хостинг предоставляется.

- Адаптивная верстка. Имеются макеты под монитор (1920), планшет (1024), смартфон (320).

http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Monitor---MMSHOPONLINE-04-06

http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Planshet---MMSHOPONLINE-04-06

http://orswyzlhojqs44di.nblz.ru/Smartfon---MMSHOPONLINE-04-06

- Имеется верстка, но нужно ее доработать. Либо верстать заново. На Ваше усмотрение.

- Доставка. Интеграция со СДЭК.

- Платежная система. Интеграция с платежной системой Сбербанк.

- Весь товар загружается из 1С. Реализации выгружаются в 1С (двусторонний обмен). Интеграция с доработанной версией 1С:Управление торговлей 8.3 . С нашей стороны есть программист 1С. Для настройки интеграции предоставляется доступ в копию базы. После того, как на копии все заработает, изменения переносятся на живую базу.

Подробное ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1hSE9uK0FQrJuAQFFW5qKXXE-WGgOzqkQ_WlQ9A5fpwA/edit?usp=sharing

ТЗ перед работой проверяется. Если что-то не учтено сразу, то впоследствии это не должно отразится на стоимости.