Разработать интернет-магазин на Битрикс.

Фронт-энд готов. Нужна доработка по бэк-энду. См ТЗ.

Загрузка: нужно прогрузить каталог товаров.

Кол-во торговых предложений - порядка 150 000, 40 000 товаров, 400 категорий

Кол-во свойств товара - порядка 50 (порядка 5-10 пойдут в фильтры и поиск) Св-ва и фильтры меняются в зависимости от категорий

При прошлой заливке каталога возникали проблемы с производительностью и загрузка падала.

Часть работы уже сделана. Важно суметь её использовать и не переделывать (залиты изображения для ТП, созданы инфоблоки для статей и созданы описания производителей)

Функционал - Карточка товара, Корзина, ЛК, Заказ, Каталог, Блог, ИНтеграция XLS, Интеграция ЯМаркет(оценкка)

С вас - Этапы, сроки и стоимость.

Важно, чтобы разработчик был готов во время работы общаться и уточнять необходимые детали, подсказывать удачные решения из своей практики.

Опыт верстки (наличие знакомых по верстке) приветствуется.

Тема письма: "разработка сайта" В письме указывайте сроки, стоимость (если по тз нельзя сделать точную оценку, пишите диапазон), примеры релевантных работ (например по объёмам ТП, свойств и специфика - мебельный магазин)