сделать плагин автоматический расчета стоимости доставки на сайт типа такого
Натянуть HTML верстку на движок для интернет магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо натянуть HTML верстку на движок под интернет магазин, CMS на ваш выбор.
Верстка готова, ссылки ниже. ТЗ в приложении. Все функции необходимо реализовать в точности как описанно в ТЗ.
Верстка:
http://igorello.com.ua/shop/index.html
http://igorello.com.ua/shop/product.html
http://igorello.com.ua/shop/cart.html
В заявке просьба указывать название CMS. А так же срок выполнения задачи и когда можете приступить.
Работать буду с тем, кто готов что я укажу вас как исполнителя на Weblancer.net. Я адекватный заказчик и данная опция служит гарантом, что и исполнитель будет адекватен. Приоритет тем кто знаком с yii2 так как это понадобиться для дальнейшего сотрудничества.
Оплата Webmoney.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть дизайн. Есть ТЗ. Готовы к изменению дизайна при необходимости. Нужен интернет-магазин в короткие сроки. Ищем только свободные руки/головы! Работаем только по безопасной сделке.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать/найти/скопировать шаблон который на Bitrix и установить его на опенкарт https://optimus.aspro-demo.ru/Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно подправить сайт, есть полностью скопированный сайт вот coupon-horse.ru , вот оригинал install-shop.ru В оригинале есть подчеркивание между товарами там где синяя табличка на ней белый текст тоесть разделяет товары по категориям у меня такого ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Уважаемы фрилансеры, Требуется доработать верстку интернет магазина. Настроит работу корзины, добавить модуль доставки Проект срочный. Без предоплаты. Нужно начать прямо сейчас.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно создать интернет магазин, на опенкарт или вордпрес. Тематика наручные часы и аксессуары. Сайт должен быстро работать и быть адаптирован под мобильные телефоны и планшеты. Также возможно понадобится SEO продвижение. Жду ваших предложений здесь или в скайпе - Сразу ...Интернет-магазины26 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую, стоит такая задача на Opencart 2.1 в карточке товара нужно создать доп кнопочку при нажатии на которую открывалась бы таблица со списком магазинов, ценами и остатком на складе. Сайт синхронизирован с 1С. На сайте DNS ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $45
lynxauto.info - сайт донор - откуда необходимо взять URL фото товаров (поиск производить по артикулу - коду товара) и вставить ссылку в прайс в соответствующую строку. Прайс во вложении.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $260
Доброго времени суток, имеется готовая верстка интернет магазина: [url=https://webbrace.ru/frontend/rpo-arsec/]https://webbrace.ru/frontend/rpo-arsec/ [/url]Необходимо натянуть на один из движков: [list][*]WordPress [*]OpenCard [/list]Техническое задание будет после 9.04, пока предлагаю ознакомится с версткой, интуитивно объем работы должен быть понятен. Нечего сверхъестественного. Дополнительно, что необходимо будет сделать: спарсить ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется сайт под ключ. Интернет магазин. На любом удомном Вам движке. Без особого дизайна(пример в скрепке). Можно любой готовый шаблон думаю. Но есть одна модификация которую необходимо реализовать. Обычный интернет-магазин, НО, вместо поля кол-во у каждой позиции, должно ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт6 лет назад