Натянуть HTML верстку на движок для интернет магазина.

$150
Интернет-магазиныЗавершен25 заявок292 просмотра
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Необходимо натянуть HTML верстку на движок под интернет магазин, CMS на ваш выбор.

Верстка готова, ссылки ниже. ТЗ в приложении. Все функции необходимо реализовать в точности как описанно в ТЗ. 

Верстка:

http://igorello.com.ua/shop/index.html

http://igorello.com.ua/shop/product.html

http://igorello.com.ua/shop/cart.html

В заявке просьба указывать название CMS. А так же срок выполнения задачи и когда можете приступить.

Работать буду с тем, кто готов что я укажу вас как исполнителя на Weblancer.net. Я адекватный заказчик и данная опция служит гарантом, что и исполнитель будет адекватен. Приоритет тем кто знаком с yii2 так как это понадобиться для дальнейшего сотрудничества.

Оплата Webmoney.

HTML
6 лет назад
Ullyses
35 летЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Nicklaos
Николай 
38 летПортугалия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$170
3 дня
Реализовал интернет магазин на Lavarel, всегда на связи, выполнил работу в срок, рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую!
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