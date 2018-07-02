Натянуть HTML верстку на движок для интернет магазина.

Необходимо натянуть HTML верстку на движок под интернет магазин, CMS на ваш выбор.

Верстка готова, ссылки ниже. ТЗ в приложении. Все функции необходимо реализовать в точности как описанно в ТЗ.

Верстка:

http://igorello.com.ua/shop/index.html

http://igorello.com.ua/shop/product.html

http://igorello.com.ua/shop/cart.html

В заявке просьба указывать название CMS. А так же срок выполнения задачи и когда можете приступить.

Работать буду с тем, кто готов что я укажу вас как исполнителя на Weblancer.net. Я адекватный заказчик и данная опция служит гарантом, что и исполнитель будет адекватен. Приоритет тем кто знаком с yii2 так как это понадобиться для дальнейшего сотрудничества.

Оплата Webmoney.