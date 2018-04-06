Нужно создать интернет магазин

Друзья,добрый день. Необходимо сделать магазин по инженерке. Вот такого плана http://msanmarket.ru/ Разместить на системе управления Opencart Разработать индивидуальный шаблон. Спарсить две -три категории товаров,(донора предоставим)что бы был презентабельный вид и можно было понимать,как работать дальше в админке по добавлению товаров при необходимости. Техподдержка ...