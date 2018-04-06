Требуется дороботка сайта на OpenCart. В том числе: -создание расширенного личного кабинета со своей внутренеей валютой магазина; -пользователь должен иметь возможность покупки внутри-магазинной валюты; -пользователю будет начиляться определенное количество внутри-магазинной валюты за покупку того или иного товара; -настройка платежной системы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно создать интернет магазин, на опенкарт или вордпрес. Тематика наручные часы и аксессуары.
Сайт должен быстро работать и быть адаптирован под мобильные телефоны и планшеты.
Также возможно понадобится SEO продвижение.
Жду ваших предложений здесь или в скайпе -
Сразу прилагайте Ваши работы.
Спасибо!
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