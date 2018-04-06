Интернет магазин

Требуется дороботка сайта на OpenCart. В том числе: -создание расширенного личного кабинета со своей внутренеей валютой магазина; -пользователь должен иметь возможность покупки внутри-магазинной валюты; -пользователю будет начиляться определенное количество внутри-магазинной валюты за покупку того или иного товара; -настройка платежной системы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья,добрый день.
Необходимо сделать магазин по инженерке.
Вот такого плана http://msanmarket.ru/
Разместить на системе управления Opencart
Разработать индивидуальный шаблон.
Спарсить две -три категории товаров,(донора предоставим)что бы был презентабельный вид
и можно было понимать,как работать дальше в админке по добавлению товаров при необходимости.
Техподдержка - хотя бы на пару месяцев с вашей стороны.
Спасибо
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