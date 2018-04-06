Интернет магазин

Друзья,добрый день.

Необходимо сделать магазин по инженерке.

Вот такого плана http://msanmarket.ru/

Разместить на системе управления Opencart

Разработать индивидуальный шаблон.

Спарсить две -три категории товаров,(донора предоставим)что бы был презентабельный вид

и можно было понимать,как работать дальше в админке по добавлению товаров при необходимости.

Техподдержка - хотя бы на пару месяцев с вашей стороны.

Спасибо