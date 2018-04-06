Woocommerce фильтры

Добрый день.

Есть Woocommerce с такими плагинами:

YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium

YITH WooCommerce Brands Add-on Premium

Работают эти два совместно для Ajax фильтра продуктов. Проблема в том, что brands плагин работает только с одним брендом (нельзя выбрать несколько брендов сразу, как тут: https://rozetka.com.ua/notebooks/c80004/filter/producer=acer/ )

Задание срочное, сегодня в течении нескольких часов нужно закончить.

Пишите пожалуйста сразу примерное время для выполнения задачи.