securehoster

Тимофей securehoster

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Image picker & camera плагин для кордовы

    Добрый день. Нужно написать нативный плагин для кордовы, который будет юзеру давать возможность: 1) Выбрать несколько видео / фотографии из галлереи 2) Сделать фото / видео (может быть несколько фотографий ...

    AndroidiOS
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • React Native guru

    Добрый день. Нам нужна помощь в этом месяце с разработкой некоторых функций нашей people2people платформы.Примеры тасков, которые нужно сделать:- Календарь / запись встреч, звонков- APP onboarding / Заполнение профиля юзера по напоминаниям ...

    FirebaseReact Native
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Multi-vendor WP

    Добрый день. Ищу программиста для доработки модуля на WP. Есть сайт, на нем WP и WC. Для этого сайта нужно сделать систему, что бы люди могли сами продавать товары по предварительному одобрению ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Woocommerce фильтры

    Добрый день. Есть Woocommerce с такими плагинами: YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium YITH WooCommerce Brands Add-on Premium Работают эти два совместно для Ajax фильтра продуктов. Проблема в том, что ...

    AJAXWooCommerce
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Конфигурация Proxmox на hetzner сервере

    Добрый день. Есть hetzner сервер с /28 сетью, на нем стоит Proxmox. Нужно настроить сеть на сервере и Proxmox, все это нужно подружить с модулем для WHMCS: https://www.docs.modulesgarden.com/Proxmox_VPS_For_WHMCS (скорее всего нужно ставить DHCP ...

    Linux
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для сайта

    Добрый день. Нужно нарисовать логотип для сервиса по переносу сайтов. Сервис будет заниматься переносом популярных CMS с одного сервера на другой. Логотип должен быть оригинальный, легко запоминающийся, но с изюминкой. То есть просто ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Название для онлайн холдинга

    $35

    Приветствую. Нужно подобрать название для компании. Основные виды деятельности: различные интернет проекты, веб разработка и т.д. Эта компания будет "мамой" для многих онлайн проектов. Название должно быть исключительно английское. Пожелание к ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вебдизайнер-экстрасенс

    Добрый день. Нужен вебдизайнер-экстрасенс, с умением креативно решать задачи без четкого ТЗ (не постоянная работа, но большое back-log). Я не творческий человек, в силу этого не могу точно обьяснить, что именно я ...

    CSSHTMLMODX
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправления косяков дизайна и сделать responsive

    Добрый день. Имеется дизайн сайта ( на Bootstrap 3 ), нужен человек / компания с отличными знаниями верстки и юзабилити для исправления косяков дизайна и исправления адаптивности. В компании, которой делали дизайн, ...

    BootstrapCSSHTMLjQuery
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн толстовок и футболок

    Добрый день. Для фехтовального клуба Роттердама необходимо сделать дизайн спонсорских толстовок и футболок. Обязательно должно быть:  - Логотип фехтовального клуба (смотри аттач.). Только фото, PSD нет.  - ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой логотип для сайта

    Добрый день. Нужно нарисовать логотип для сайта поиска музыки (многие уже знают что это, объяснять не стоит).  Логотип должен быть просто, но с изюминкой. То есть просто написать текст - не вариант. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рекламный баннер для вебхостинг компании 300 x 250

    Добрый день. В кратчайшие сроки необходимо разработать 2/3 анимированных баннера размером 300 x 250 для вебхостинг компании. Т.к. с фантазией плохо, полная разработка баннеров лежит на вас. Я предоставлю ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить backup на windows server 2012 на FTP

    $100

    Добрый день. Нужен человек, который настроит резервное копирование важных данных с windows server 2012 на FTP сервер. Резервное копирование инкрементальное 2 раза в день. При качественной работе - долгосрочное ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочный проект на ZF

    $100

    Добрый день. Нужен веб-разработчик, который уверенно владеет Zend Framework 1.2. Задача: довести панель управления выделенными серверами до бета версии. Работа простая, человек со тажем справится за пару дней. Создать view, доработать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Системный администратор

    Добрый день. В срочном режиме требуется системный администратр со стажем. Проблема проста - иногда ( нету закономерности ) опускает руки веб сервер, уходит в даун, или зависает - не столь важно, ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иконки для хостинг панели

    $50

    Добрый день. Необходимо нарисовать иконки для хостинг панели (Websites, Databases etc.). Всего 18 иконок. Пример иконок дам, непосредственно, исполнителю. Размер: 32x32 px. Цветовая гамма под Ваше усмотрение. Интересуют сроки и цены.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Настроить Plesk сервер по ТЗ
ApacheJavaScriptNode.jsPHPPythonUbuntu
приятный адекватный заказчик
Профессионал своего дела. Столкнулся с проблемой, предложил адекватное без-костыльное решение и все сделал.
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$1000
10 баллов
7 лет назад
Multi-vendor WP
WooCommerceWordPress
Все отлично. Четкая постановка задачи, дружественная коммуникация Тимофей сам является разработчиком, поэтому понимали друг друга с полуслова. Всем рекомендую. Профессионал своего дела
Код высокого качества, отличные знания системы. Рекомендую.
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Логотип для сайта
Отличный заказчик. Рекомендую!
Отлично справился с поставленной задачей. Профессионально и в сроки сдал работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
yoorkeen
Юрий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Название для онлайн холдинга
Интересный конкурс, прекрасная обратная связь, своевременная оплата. Ни малейших нареканий нет - однозначно рекомендую.
У Юрия фантазия прёт ручьем, заваливает отличными идеями. Приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Адаптировать сайт под мобилные устройства
MODX
Отличный заказчик, рекомендую!
Замечательно справился с заданием. Знает, что делает. Рекомендую.
Ответный отзыв
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