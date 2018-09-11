securehoster

Добрый день. Нужно написать нативный плагин для кордовы, который будет юзеру давать возможность: 1) Выбрать несколько видео / фотографии из галлереи 2) Сделать фото / видео (может быть несколько фотографий ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть Plesk Hetzner сервер. Нужно настроить его по следующим ТЗ пунктам. Сроки: сегодня, максимум завтра. Оплата WM. plesk -v Product version: Plesk Onyx 17.8.11 Update #20 Update ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Нам нужна помощь в этом месяце с разработкой некоторых функций нашей people2people платформы.Примеры тасков, которые нужно сделать:- Календарь / запись встреч, звонков- APP onboarding / Заполнение профиля юзера по напоминаниям ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ищу программиста для доработки модуля на WP. Есть сайт, на нем WP и WC. Для этого сайта нужно сделать систему, что бы люди могли сами продавать товары по предварительному одобрению ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Есть Woocommerce с такими плагинами: YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium YITH WooCommerce Brands Add-on Premium Работают эти два совместно для Ajax фильтра продуктов. Проблема в том, что ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую. Есть hetzner сервер с /28 сетью, на нем стоит Proxmox KVM. Два интерфейса: eth0 (для основного IP) vmbr0 (для /28 сети) DHCP раздает IP адреса через ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть hetzner сервер с /28 сетью, на нем стоит Proxmox. Нужно настроить сеть на сервере и Proxmox, все это нужно подружить с модулем для WHMCS: https://www.docs.modulesgarden.com/Proxmox_VPS_For_WHMCS (скорее всего нужно ставить DHCP ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать логотип для сервиса по переносу сайтов. Сервис будет заниматься переносом популярных CMS с одного сервера на другой. Логотип должен быть оригинальный, легко запоминающийся, но с изюминкой. То есть просто ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $35
Приветствую. Нужно подобрать название для компании. Основные виды деятельности: различные интернет проекты, веб разработка и т.д. Эта компания будет "мамой" для многих онлайн проектов. Название должно быть исключительно английское. Пожелание к ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужен вебдизайнер-экстрасенс, с умением креативно решать задачи без четкого ТЗ (не постоянная работа, но большое back-log). Я не творческий человек, в силу этого не могу точно обьяснить, что именно я ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Добрый день. Нужно адаптировать ModX Revo сайт из 11и страниц под мобильные девайсы (телефоны, планшеты). Сделать необходимо как можно быстрее. URL: securehoster.nlВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Имеется дизайн сайта ( на Bootstrap 3 ), нужен человек / компания с отличными знаниями верстки и юзабилити для исправления косяков дизайна и исправления адаптивности. В компании, которой делали дизайн, ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Для фехтовального клуба Роттердама необходимо сделать дизайн спонсорских толстовок и футболок. Обязательно должно быть: - Логотип фехтовального клуба (смотри аттач.). Только фото, PSD нет. - ...Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать логотип для сайта поиска музыки (многие уже знают что это, объяснять не стоит). Логотип должен быть просто, но с изюминкой. То есть просто написать текст - не вариант. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. В кратчайшие сроки необходимо разработать 2/3 анимированных баннера размером 300 x 250 для вебхостинг компании. Т.к. с фантазией плохо, полная разработка баннеров лежит на вас. Я предоставлю ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Добрый день. Нужен человек, который настроит резервное копирование важных данных с windows server 2012 на FTP сервер. Резервное копирование инкрементальное 2 раза в день. При качественной работе - долгосрочное ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Нужен веб-разработчик, который уверенно владеет Zend Framework 1.2. Задача: довести панель управления выделенными серверами до бета версии. Работа простая, человек со тажем справится за пару дней. Создать view, доработать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. В срочном режиме требуется системный администратр со стажем. Проблема проста - иногда ( нету закономерности ) опускает руки веб сервер, уходит в даун, или зависает - не столь важно, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Логотип для сайта http://www.umuziek.nl/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день. Необходимо нарисовать иконки для хостинг панели (Websites, Databases etc.). Всего 18 иконок. Пример иконок дам, непосредственно, исполнителю. Размер: 32x32 px. Цветовая гамма под Ваше усмотрение. Интересуют сроки и цены.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад