Простой логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужно нарисовать логотип для сайта поиска музыки (многие уже знают что это, объяснять не стоит).  Логотип должен быть просто, но с изюминкой. То есть просто написать текст - не вариант.

Сайт: www.imuziek.nl

Логотип для сайта
8 лет назад
securehoster
Тимофей 
30 летНидерланды
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Выполнил все, как и обещал: 3 варианта, потом еще и мои "прихоти" рисовал до полного утверждения. Строго соблюдает сроки, приятен и адекватен в общении. Рекомендую.
Отличный заказчик! Всем рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Создать солидный логотип

    Здравствуйте! Нужен солидный логотип: "АКАДЕМИЯ Бюро технической информации" в тех же тонах, что и сейчас: "Бюро технической информации" http://academia-bti.ru/up2015 деятельность: курсы повышения квалификации инженеров-сметчиков, проф. семинары, обучения сметчиков

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для сайта по лестницам

    $50

    Логотип для компании по изготавлению, продаже и монтажу различных лестниц. Примерно так будет выглядеть в будущем сайт - http://lestnica-v-dom.ru/ (для понимания, какие типы лестниц будут) Название для сайта следующие: www.Mnogo-Lestnits.ru и много-лестниц.рф

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип+флаер+визитки

    Требуется разработка логотипа, визитки, флаерa. Флаер A4 должeн сгибаться втрое,фото и текст имеются. Визиткa с двух сторон (анг.рус.) Тематика www.ekskurs-azores.ru

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для фирменного бланка

    Необходимо нарисовать логотип для фирменного бланка организации.  Организация занимается коммерческой недвижимостью Так как печать будет в основном выполняться на ч/б принтерах, необходимо удостовериться в отсутствии проблем при переводе логотипа в ч/б. Логотип должен быть с прозрачным фоном. Расположение ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа

    Для Центра международного и образовательного сотрудничества «Лидер» требуется разработать логотип. Логотип простой, земной шар слева, справа надпись ЦМОС Лидер. Земной шар, маленькие человечки, могут быть дети, над шаром, улыбающиеся. Шар земной голубой, человечки разноцветные. От вас цена ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип

    Необходимо перерисовать логотип в векторный формат. При подаче заявки, указывайте вашу цену.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад