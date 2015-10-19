Отрисовать логотип для сайта

Требуется создать логотип. Плюс, потом сделать его в различных гаммах для вставки в футер созданных сайтов, и фавикон. Напишите стоимость в рублях: 1) если сделать только логотип. 2) сколько, если заказывать фирменный стиль полностью. Присылайте ваши работы, и сколько они ...