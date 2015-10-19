Требуется разработка логотипа, визитки, флаерa. Флаер A4 должeн сгибаться втрое,фото и текст имеются. Визиткa с двух сторон (анг.рус.) Тематика www.ekskurs-azores.ru
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Необходимо отрисовать логотип для сайта http://zhasmin-textil.ru/
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