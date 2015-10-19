Создать солидный логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт41 заявка256 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен солидный логотип: "АКАДЕМИЯ Бюро технической информации" в тех же тонах, что и сейчас: "Бюро технической информации"

http://academia-bti.ru/up2015

деятельность:

курсы повышения квалификации инженеров-сметчиков,

проф. семинары, обучения сметчиков

8 лет назад
AIRATVALIEV
Айрат 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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