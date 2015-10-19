Создать солидный логотип

Необходимо отрисовать логотип для сайта http://zhasmin-textil.ru/
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Здравствуйте!
Нужен солидный логотип: "АКАДЕМИЯ Бюро технической информации" в тех же тонах, что и сейчас: "Бюро технической информации"
деятельность:
курсы повышения квалификации инженеров-сметчиков,
проф. семинары, обучения сметчиков
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