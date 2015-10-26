Логотип для сайта

Необходимо нарисовать логотип для фирменного бланка организации. Организация занимается коммерческой недвижимостью Так как печать будет в основном выполняться на ч/б принтерах, необходимо удостовериться в отсутствии проблем при переводе логотипа в ч/б. Логотип должен быть с прозрачным фоном. Расположение ...