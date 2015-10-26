Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки382 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо разработать яркий и запоминающийся логотип для сайте.

В стиле "unisender" голова собачки в шапочке или шарфике.

Логотип для сайта
8 лет назад
scm3m
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$30
2 дня
Отличный дизайнер, знает свое дело! Заказывал 2 логотипа, все сделал на пятерку в кратчайшие сроки. Очень доволен.
Отличный заказчик! Все четко объяснил! Оплата моментальная! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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