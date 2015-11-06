Логотип для сайта по лестницам

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок1127 просмотров
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#1$50

Логотип для компании по изготавлению, продаже и монтажу различных лестниц. Примерно так будет выглядеть в будущем сайт - http://lestnica-v-dom.ru/ (для понимания, какие типы лестниц будут)

Название для сайта следующие:

www.Mnogo-Lestnits.ru и много-лестниц.рф

Логотип для сайта
8 лет назад
ZNTeam
Максим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Победитель конкурса
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
Опытный дизайнер. Знание своего дела. Оперативность. Всем советую данного исполнителя, если хотите получить качественный логотип!
Спасибо за интересный конкурс. Сотрудничество с Максимом было лёгким, понятным. Все вопросы по сделке быстро решили. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
#1
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