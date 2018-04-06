Интернет-магазин

Интернет-магазиныЗакрыт20 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!  

Требуется сайт под ключ.

Интернет магазин. На любом удомном Вам движке. Без особого дизайна(пример в скрепке). Можно любой готовый шаблон думаю. 

Но есть одна модификация которую необходимо реализовать. 

Обычный интернет-магазин, НО, вместо поля кол-во у каждой позиции, должно быть текстовое поле которое нужно заолнить. 

Имеем список позиций на странице, напротив каждой позиции справа кнопка КУПИТЬ. При нажатии на которую,  

всплывает окно с текстовым полем, в которе человек пишет, какое кол-во и в каких упаковках ему нужна эта самая позиция. 

Ввел, нажал ок, позиция добавилась в "корзину". 

Все. 

Т.е. обычный инет-магазин, но с модифицирвоанным полем кол-ва. 

Понятие Корзины – условное. Набитая заявка должна уходить на емейл вместе с указанными контактными данными. 

Остатков и цен не будет. 

Просто каталог товаров с возможностью добавить количество ТЕКСТОМ. 

Меню 2х,3х уровневое. Можно реализовать как горзионательное меню так и вертикальное. Можно сразу оба.

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ !!!

6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на OpenCart

    Требуется дороботка сайта на OpenCart. В том числе: -создание расширенного личного кабинета со своей внутренеей валютой магазина;  -пользователь должен иметь возможность покупки внутри-магазинной валюты;  -пользователю будет начиляться определенное количество внутри-магазинной валюты за покупку того или иного товара;  -настройка платежной системы ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Woocommerce фильтры

    Добрый день. Есть Woocommerce с такими плагинами: YITH WooCommerce Ajax Product Filter Premium YITH WooCommerce Brands Add-on Premium Работают эти два совместно для Ajax фильтра продуктов. Проблема в том, что brands плагин работает только с одним брендом (нельзя выбрать несколько ...

    WooCommerce
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Opencart

    Необходимо на платформе опенкарта сделать возможность рассылки  с линком  оплаты за товар или услугу  с занесением в ордер магазина   Товар или услуга  не существует в Бд до настоящего времени

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет магазин

    $517

    Друзья,добрый день. Необходимо сделать магазин по инженерке. Вот такого плана http://msanmarket.ru/ Разместить на системе управления Opencart Разработать индивидуальный шаблон. Спарсить две -три категории товаров,(донора предоставим)что бы был презентабельный вид и можно было понимать,как работать дальше в админке по добавлению товаров при необходимости. Техподдержка ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт на NopCommerce

    Добрый день. Нам требуется разработать сайт на движке nopCommerce. Все детали при личном общении. Пожалуйста добавляя свое предложение прикрепляйте ссылки на ваши примеры работ на этом движке. Спасибо.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить оплату

    Есть скрипт паблик lazypay нужно настроить оплату не выдает товар автоматически не видит оплату вот сам сайт coupon-horse.ru Тоесть человек оплачивает нажимает кнопку проверить оплату и товар не выдает нужно немного покопаться в коде

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выполнить правки проекта на Java

    Доработка проекта интернет-магазина по продаже автоаксесуаров для автомобилей: 1) натянуть html на главную страницу 2) настроить работу поиска 3) поправить отправку писем при создании заказа 4) добавить фильтр по цене 5) подключить пей-пал spring framework В заявках прошу написать когда готовы приступить ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка целей в Google Analytics для воронки продаж

    Нужно настроить цели для отслеживания всей цепочки посетителя от страницы товара до страницы успешного оформления заказа.  сайт [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fcybrexsport.com.ua%2F]cybrexsport.com.ua/[/url]  - настроить воронку продаж  – добавить в корзину  - перейти в корзину  - оформить заказ  - подтвердить заказ  ------------------------------------  Можно через Гугл тег Менеждер  Можно через ГА  ================================================== ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад