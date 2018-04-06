Требуется дороботка сайта на OpenCart. В том числе: -создание расширенного личного кабинета со своей внутренеей валютой магазина; -пользователь должен иметь возможность покупки внутри-магазинной валюты; -пользователю будет начиляться определенное количество внутри-магазинной валюты за покупку того или иного товара; -настройка платежной системы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется сайт под ключ.
Интернет магазин. На любом удомном Вам движке. Без особого дизайна(пример в скрепке). Можно любой готовый шаблон думаю.
Но есть одна модификация которую необходимо реализовать.
Обычный интернет-магазин, НО, вместо поля кол-во у каждой позиции, должно быть текстовое поле которое нужно заолнить.
Имеем список позиций на странице, напротив каждой позиции справа кнопка КУПИТЬ. При нажатии на которую,
всплывает окно с текстовым полем, в которе человек пишет, какое кол-во и в каких упаковках ему нужна эта самая позиция.
Ввел, нажал ок, позиция добавилась в "корзину".
Все.
Т.е. обычный инет-магазин, но с модифицирвоанным полем кол-ва.
Понятие Корзины – условное. Набитая заявка должна уходить на емейл вместе с указанными контактными данными.
Остатков и цен не будет.
Просто каталог товаров с возможностью добавить количество ТЕКСТОМ.
Меню 2х,3х уровневое. Можно реализовать как горзионательное меню так и вертикальное. Можно сразу оба.
ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ !!!
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