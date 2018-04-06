Здравствуйте!

Требуется сайт под ключ.

Интернет магазин. На любом удомном Вам движке. Без особого дизайна(пример в скрепке). Можно любой готовый шаблон думаю.

Но есть одна модификация которую необходимо реализовать.

Обычный интернет-магазин, НО, вместо поля кол-во у каждой позиции, должно быть текстовое поле которое нужно заолнить.

Имеем список позиций на странице, напротив каждой позиции справа кнопка КУПИТЬ. При нажатии на которую,

всплывает окно с текстовым полем, в которе человек пишет, какое кол-во и в каких упаковках ему нужна эта самая позиция.

Ввел, нажал ок, позиция добавилась в "корзину".

Все.

Т.е. обычный инет-магазин, но с модифицирвоанным полем кол-ва.

Понятие Корзины – условное. Набитая заявка должна уходить на емейл вместе с указанными контактными данными.

Остатков и цен не будет.

Просто каталог товаров с возможностью добавить количество ТЕКСТОМ.

Меню 2х,3х уровневое. Можно реализовать как горзионательное меню так и вертикальное. Можно сразу оба.

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ !!!