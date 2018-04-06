Нужно подправить сайт, есть полностью скопированный сайт вот coupon-horse.ru , вот оригинал install-shop.ru В оригинале есть подчеркивание между товарами там где синяя табличка на ней белый текст тоесть разделяет товары по категориям у меня такого нету нужно немного подделать жду ваших предложений