Cоздать сайт

Интернет-магазиныЗакрыт30 заявок192 просмотра
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Необходимо создать сайт интернет-магазина (сандалии из Таиланда) для работы в Украине на подобии следующих:

zhoelala.ru

http://www.zhoelala.com

http://zhlala.ru

Рассматриваю вариант стоимости полной работы и стоимость работы без верстки.

6 лет назад
guest_15233669441436
6 лет в сервисе
Был
3 года назад